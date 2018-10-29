Щасливчики-Діви і аутсайдери-Водолії: що обіцяє гороскоп на листопад всім знакам Зодіаку

Астролог Павло Глоба склав астрологічний прогноз на останній місяць осені.

Найщасливішими зі знаків Зодіаку у листопаді-2018 стануть Діви. Яким буде місяць для інших знаків Зодіаку, розповів астролог Павло Глоба.

Про це повідомляє "Главред".

Зустріти нову цікаву людину в листопаді є шанс у Овнів. Ви давно мріяли про такі стосунки, але, на жаль, вони навряд чи триватимуть довгий час. Не варто засмучуватися швидкого завершення роману, просто це не ваша половинка на довгострокову перспективу. Спробуйте насолодитися тими митями спілкування, які вам даровані зірками.

Тільцям в листопаді варто приступити до реалізації давно побудованих планів. Навіть найбільш немислимі і екстраординарні проекти в цей період мають шанс на успіх. Тельцям варто спробувати реалізувати себе в найнесподіваніших сферах або просунути власні ініціативи на нинішньому місці роботи.

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Близнюкам в наступному місяці не варто поспішати ні в діях, ні в судженнях. Варто оцінити свої можливості і братися за ту справу, яку дійсно перспективний. Проекти, що здаються сумнівними, у листопаді-2018 варто відкласти, ви даремно витратите сили і час. У Близнюків, які шукають роботу, в цей період є шанс отримати вигідну пропозицію.

Ракам в листопаді зірки обіцяють спокійний плин життя. Незначні проблеми можуть виникнути лише в перші пару-трійку днів місяця. Представникам цього знаку Зодіаку потрібно зробити в цей період упор на своїй сім'ї, інакше можуть виникнути негаразди і конфлікти. Недолік уваги до близьких завжди супроводжується проблемами.

Левам треба уникати відвертості навіть з найближчими людьми. Ваші ідеї можуть сприйняти, як дурість, що вас, безумовно розсердить. Розчарування від недооціненості відблиски будуть пригнічувати довгий час, тому в листопаді Левам варто тримати свої плани і ідеї при собі.

Найщасливішими зі знаків Зодіаку у листопаді 2018 року стануть Діви. Зірки приготували їм справді царські подарунки. Будь-які ваші починання приречені на успіх, причому у всіх сферах життя. Тільки зовсім вже розслаблятися не варто, у фінансових питаннях варто проявити мудрість і розсудливість, що принесе незаперечний позитивний результат.

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Протягом усього листопада Терезам треба бути насторожі і звернути особливу увагу на свій стан здоров'я. У цей період, ймовірно, загострення старих "болячок" і придбання нових. особливо це стосується тих Терезів, у кого є проблеми з серцем і кровоносною системою. Не полінуйтеся зайвий раз звернутися до лікаря при перших же симптомах нездужання.

Запальним, але при цьому дуже товариським Скорпіонам в листопаді-2018 варто зменшити свій запал і обмежити спілкування навіть з близькими друзями. В цей період вірогідність "зірватися" на кого-небудь буде дуже висока. Присвятіть більше часу сім'ї і спокійний місяць життя вам гарантований. Спілкування з близькими принесе набагато більше позитивних моментів, ніж розбірки з працівниками та начальством на роботі.

Для тих Стрільців, які ще не узаконили свої стосунки, в листопаді настає найсприятливіший період для шлюбу. Однак поспішні рішення приймати не варто, якщо у вас немає повної впевненості у партнері.

Козерогам в листопаді нарешті розплутати весь клубок проблем, що накопичилися. Якими б нелегкими були завдання їх потрібно вирішити саме в цей період, щоб в кінці року не отримати ще більше труднощів і перешкод. Рухайтеся крок за кроком у вирішенні ваших проблем.

Кінець осені для Водоліїв стане досить складним періодом. Необхідно змусити інтуїцію працювати на повну котушку. Можуть надійти привабливі пропозиції, але не спокушайтеся, є шанс вляпатися в авантюру, яка загрожує великими фінансовими втратами. Рішення варто приймати тільки сто раз, зваживши всі за і проти.

Разом з листопадом до Рибам прийде втома. Не змушуйте себе працювати через силу. Якщо є така можливість, то в цей період найкраще влаштувати собі відпустку або хоча б пару днів побудьте на самоті. Це піде вам на користь. Проблем на роботі у зв'язку з вашим відсутністю не передбачається, зірки "підстрахують" вас в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, астролог попередив про загрози 29-31 жовтня.