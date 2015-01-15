За добу на Донбасі загинули двоє українських військових, шість отримали поранення

За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців, шестеро отримали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами на сході України в зоні АТО за минулу добу загинули 2 український військовослужбовців, 6 бійців отримали поранення.