За добу на Донбасі загинули двоє українських військових, шість отримали поранення
13:06, 15 січня 2015Суспільство
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Лисенко проінформував про втрати серед українських бійців за минулу добу.
В зоні АТО за добу закинули двоє українських бійців / Фото УНІАН
За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців, шестеро отримали поранення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами на сході України в зоні АТО за минулу добу загинули 2 український військовослужбовців, 6 бійців отримали поранення.
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