У полоні залишаються близько 700 українських військових – СБУ

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк в ефірі каналу ICTV.

"Дійсно, зараз, за нашими підрахунками, на підставі списків, які ми ведемо, у полоні залишаються близько 700 військовослужбовців Збройних сил. Туди входять військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії і деякі представники самооборони", - сказав Вовк, передає ТСН.

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В той же час, за його даними, до СБУ продовжують надходити заяви про зниклих безвісти людей. Зараз подібних заяв нараховується вже 1,7 тис., а інформації навіть про їхні місця зникнення немає.

Також Вовк додав, що наразі триває процес перемовин та визволення українських бійців з полону.

Раніше повідомлялося, що наступний обмін полоненими українськими силовиками і бойовиками запланований на середу.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня в РНБО поінформували, що з полону терористів звільнено вже близько 1,2 тис. осіб.