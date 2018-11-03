Сьогодні військовослужбовці інженерних і ракетних військ відзначають професійне свято

Президент привітав військовослужбовців інженерних та ракетних військ з професійними святами.

Сьогодні в Україні відзначають День інженерних військ, а також День ракетних військ та артилерії.

Президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців з професійними святами.

Про це він написав у Facebook.

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«Справа воїнів інженерних військ завжди межує з ризиком і небезпекою, їх професія потребує точності, виваженості, сміливості і не залишає права на помилку. Дякую воїнам-інженерам за професіоналізм та віддане служіння державі», - зазначив президент.

Крім того, він відзначив героїзм і відвагу військовослужбовців ракетних військ.

«Проявляючи героїзм, рішучість і відвагу в запеклих боях із російським агресором, українські гармаші підтвердили, що навчилися добре воювати, і російські окупанти вже не раз відчули на собі силу нашої артилерії. Вони – славні нащадки своїх історичних попередників – гармашів козацького війська, артилеристів Дієвої Армії УНР та Української Галицької Армії», - написав Порошенко.