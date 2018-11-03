Порошенко розпочав дводенний офіційний візит до Туреччини (відео)

Візит до Туреччини президент розпочав з відкриття меморіальної таблички на будівлі, де в 1919-1922 роках знаходилося Посольство Української Народної Республіки в Османській імперії.

Президент України Петро Порошенко розпочав дводенний офіційний візит до Туреччини.

Про це він повідомив у Facebook.

«Розпочав візит до Туреччини з відкриття меморіальної таблички на будівлі, де в 1919-1922 роках знаходилося Посольство Української Народної Республіки у Османській імперії», - написав президент.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Туреччини Порошенко у Стамбулі візьме участь у 7-му засіданні Стратегічної ради високого рівня, проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, відвідає Стамбульський університет, де функціонує відділення української мови і літератури, а також відкриє виставку архівних документів, присвячену 100-річчю українсько-турецьких дипломатичних відносин.

Крім того Порошенко відвідає Анталію, де візьме участь у церемонії інавгурації Консульства України та центру культури «Український дім».