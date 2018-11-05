Поліція передала справу Гандзюк до СБУ

Наголошується, що Нацполіція виконала всі необхідні слідчі дії у рамках своїх повноважень і за рішенням Генпрокуратури надалі справу розслідуватиме Головне слідче управління СБУ.

Поліція передала справу щодо виконавців нападу на чиновницю Херсонської міської ради, громадську активістку Катерину Гандзюк до Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

«Національна поліція виконала всі необхідні слідчі дії у рамках своїх повноважень та за рішенням Генеральної прокуратури, яке було ухвалено сьогодні, 5 листопада, передала справу до Головного слідчого управління Служби безпеки України», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

«Завершилось слідство щодо п’яти обвинувачених - це виконавці та організатори злочину. Усі матеріали для об'єктивного розслідування передані, за рішенням ГПУ, до Головного слідчого управління СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину», - додали в МВС.

У відомстві наголосили, що це дасть можливість слідчим СБУ об’єднати провадження і вести досудове розслідування з моменту планування до його фактичного завершення.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки. Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство». Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у справі зібрано всю доказову база, найближчим часом матеріали скерують до суду. Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін запевнив, що замовник злочину буде встановлений та затриманий.

Довідка УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.