Висновки експертизи про причини смерті Гандзюк будуть відомі приблизно через два дні - адвокат

Він додав, що співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії в зв'язку зі смертю Гандзюк, її тіло перевезли.

Інформація про тромб, що відірвався відірвався, і послужив причиною смерті співробітниці мерії Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк, поки не підтверджена.

Читайте такожЗамовники убивства Гандзюк можуть уникнути покарання - адвокат

Результати експертизи про причини смерті співробітниці мерії Херсона Катерини Гандзюк стануть відомі приблизно через два дні, заявив в ефірі "112 Україна" адвокат Масі Найєм. "Я поки не чув, щоб ухвала суду була про проведення експертизи, чекаємо того, щоб була експертиза", – зазначив адвокат.

Відповідаючи на питання, чи може він підтвердити інформацію, що у Гандзюк відірвався тромб, Найєм сказав: "Ні, не можу. Ще немає експертизи".

Він додав, що співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії в зв'язку зі смертю Гандзюк, її тіло перевезли. Судово-медичні експерти повинні провести розтин, і, виходячи з результатів обстеження, буде зрозуміло, як діяти далі.

На питання, як скоро будуть результати експертизи, Найєм відповів: "Я думаю, плюс-мінус два дні".

Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Поліція перекваліфікувала кримінальну справу, відкриту за фактом нападу, зі статті "замах на вбивство з особливою жорстокістю" на статтю "умисне вбивство".

Як повідомляв УНІАН, Катерину Гандзюк облили кислотою вранці 31 липня біля під'їзду її будинку в Херсоні. Вона отримала хімічні опіки 30% тіла, кислота потрапила на спину, голову, руку, а також в око. 1 серпня її доставили в Київ для лікування. Гандзюк перенесла більше 10 операцій.

У справі Гандзюк були арештовані ймовірний організатор нападу Сергій Торбин, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Микита Грабчук, який, за версією слідства, облив активістку сірчаною кислотою.

Замовників злочину досі не назвали.