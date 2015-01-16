Бойовики випалили «Градами» центр села на Луганщині, пошкоджено три десятки будинків

"Центр села випалений вогнем, є прямі влучення снарядів у житлові будинки, в тому числі багатоквартирну 2-поверхівку, - повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. - Всього пошкоджено близько трьох десятків будинків, деякі серйозно. В селі обірвані лінії електропередач, тому немає ні світла, ні центральної води, ні нормального зв’язку. Дивом обійшлося без жертв і поранених. Зараз проводяться подвірні обходи, щоб з’ясувати масштаби руйнувань".

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"Тільки недавно ми привозили в Кримське електриків із Лисичанська, щоб полагодити обірвані попередніми обстрілами ЛЕП, і ось тепер знову все побите. Терористи навмисно стріляють по центру села, де немає військових, щоб зруйнувати житло, інфраструктуру й покалічити людей. Жодної моральної межі в цих виродків із так званого «русского міра» немає", - відзначив Москаль.