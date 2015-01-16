Бойовики випалили «Градами» центр села на Луганщині, пошкоджено три десятки будинків
Вчора після обіду та сьогодні близько трьох годин ночі бойовики ЛНР здійснили інтенсивні обстріли із артилерії та систем «Град» Кримське Новоайдарського району.
"Центр села випалений вогнем, є прямі влучення снарядів у житлові будинки, в тому числі багатоквартирну 2-поверхівку, - повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. - Всього пошкоджено близько трьох десятків будинків, деякі серйозно. В селі обірвані лінії електропередач, тому немає ні світла, ні центральної води, ні нормального зв’язку. Дивом обійшлося без жертв і поранених. Зараз проводяться подвірні обходи, щоб з’ясувати масштаби руйнувань".
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"Тільки недавно ми привозили в Кримське електриків із Лисичанська, щоб полагодити обірвані попередніми обстрілами ЛЕП, і ось тепер знову все побите. Терористи навмисно стріляють по центру села, де немає військових, щоб зруйнувати житло, інфраструктуру й покалічити людей. Жодної моральної межі в цих виродків із так званого «русского міра» немає", - відзначив Москаль.