Бойовики за добу 129 разів обстріляли позиції сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі залишається складною. Незаконні збройні формування збільшують кількість та інтенсивність обстрілів позицій наших сил та мирних населених пунктів», - зазначив він.

За його словами розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку, незаконні збройні формування відкривали вогонь 44 рази.

«Якщо вдень місцем найбільшого загострення залишався район Донецького аеропорту та населені пункти поблизу нього, то на вечір противник переніс вогонь на Луганський напрямок - у райони населених пунктів Кряківка, Верхня Вільхова, Трьохізбенка, Кримське та Станиця Луганська. Розпочинаючи з 19.00 по цим населеним пунктам бойовики нанесли 13 ударів із РСЗВ «Град», - повідомив Матюхін.

Читайте такожУ Криму та під Ростовом-на-Дону підготували понад 3 тисяч бойовиків для перекидання на Донбас - ІСПри цьому бандформування не припинили обстрілювати позиції наших сил поблизу донецького летовища. Під обстріл «Градами» потрапили населені пункти Тоненьке, Красногорівка, Богданівка та Піски. Вогню з ствольної артилерії і гранатометів до півтретьої ночі піддавався також новий термінал аеропорту, який наші військові залишати не збираються.

Загалом же за добу бандформування 129 разів обстріляли позиції наших військових.

Також за його словами зафіксовано 11 випадків ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів у районах населених пунктів Кіровське, Щастя, Старобільськ, Тошківка, Талаковка, Сартана, Бердянськ, Старий Айдар, Авдіївка та Маріуполь.

«Не дивлячись на складність, ситуація перебуває під контролем українських військових. У разі активізації противник отримує відсіч і несе втрати у живій силі та техніці», - запевнив Матюхін.