Швейцарія видала Україні підозрюваного у шахрайстві екс-директора одного з найбільших агрохолдингів

Вказаного громадянина передали компетентному органу досудового розслідування.

Швейцарія видала Україні громадянина, якого розшукували за шахрайство, в результаті якого він завдав державі збитків на майже 800 млн грн.

Про це повідомляє Департамент міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури.

"Завершена процедура екстрадиції з Швейцарської Конфедерації в Україну громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про видачу вказаної особи до України було прийнято у жовтні 2018 року.

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"5 листопада 2018 року громадянин прийнятий українськими правоохоронцями і переданий органу досудового розслідування", - заявили в ГПУ і додали, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.

Заступник генпрокурора Євген Єнін на сторінці в Facebook уточнив, що мова йде про екс-главу одного з найбільших агрохолдингів.

"Сьогодні зі Швейцарії до України передано екс-очільника одного з найбільших агрохолдингів, розшукуваного за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах – близько 800 мільйонів гривень", - написав Єнін.

За його словами, зазначена екстрадиція ускладнювалася протидією зацікавлених осіб не тільки в швейцарській, але і в українській правоохоронній та судовій системах.

Як пише lb.ua, повідомлення Єніна свідчить, що екстрадований зі Швейцарії - це екс-генеральний директор агрохолдингу "Мрія" Микола Гута. Раніше він за запитом української сторони був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук у зв'язку з присвоєнням 100 млн доларів, що відповідає 800 млн гривень за курсом до 2014 року.

У 2015 році нардеп Антон Геращенко говорив, що "Мрія Агрохолдинг" та його генеральний директор Гута до серпня 2014 року мали перед українськими і іноземними кредиторами фінансові зобов'язання в обсязі $1,3 млрд. "Набравши кредитів, «Мрія Агрохолдинг» оголосив про неможливість їх погашення", - писав радник глави МВС у фейсбуці.

Раніше УНІАН повідомляв, що в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Великої Британії, якого розшукував Інтерпол.