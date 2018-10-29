У "Борисполі" затримали британця, якого розшукував Інтерпол за шахрайство
03:21, 29 жовтня 2018Інциденти
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У розшук затриманого подали за підозрою у фінансовому шахрайстві правоохоронці ОАЕ.
У "Борисполі" затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Великої Британії / фото dpsu.gov.ua
В аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Великої Британії, якого розшукував Інтерпол.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
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"У столичному аеропорту під час оформлення пасажирів, які прибули з Амстердама, у відношенні громадянина Великої Британії відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що іноземця розшукували на території Об'єднаних Арабських Еміратів за вчинення шахрайства у фінансовій сфері", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про затриманого передали Укрбюро Інтерполу у м. Києві.
Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині 31 серпня затримано 61-річного громадянина Узбекистану, розшукуваного Інтерполом 24 роки.
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