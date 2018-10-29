У "Борисполі" затримали британця, якого розшукував Інтерпол за шахрайство

У розшук затриманого подали за підозрою у фінансовому шахрайстві правоохоронці ОАЕ.

В аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Великої Британії, якого розшукував Інтерпол. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Читайте такожАрештований у Китаї президент Інтерполу пішов у відставку "У столичному аеропорту під час оформлення пасажирів, які прибули з Амстердама, у відношенні громадянина Великої Британії відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що іноземця розшукували на території Об'єднаних Арабських Еміратів за вчинення шахрайства у фінансовій сфері", - йдеться в повідомленні. Інформацію про затриманого передали Укрбюро Інтерполу у м. Києві. Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині 31 серпня затримано 61-річного громадянина Узбекистану, розшукуваного Інтерполом 24 роки.

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