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У "Борисполі" затримали британця, якого розшукував Інтерпол за шахрайство

03:21, 29 жовтня 2018
Інциденти
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У "Борисполі" затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Великої Британії / фото dpsu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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"У столичному аеропорту під час оформлення пасажирів, які прибули з Амстердама, у відношенні громадянина Великої Британії відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Прикордонники встановили, що іноземця розшукували на території Об'єднаних Арабських Еміратів за вчинення шахрайства у фінансовій сфері", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про затриманого передали Укрбюро Інтерполу у м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині 31 серпня затримано 61-річного громадянина Узбекистану, розшукуваного Інтерполом 24 роки.

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Теги: #Інтерпол#ДПСУ#аеропорт Бориспіль