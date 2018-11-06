СБУ заблокувала в Інтернеті діяльність антиукраїнських пропагандистів

Зокрема, спецслужба викрила адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах.

Співробітники Служби безпеки України протягом вересня-жовтня блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських Інтернет-агітаторів, які діяли на користь країни-агресора - Російської Федерації.

Читайте такожСБУ викрила у соцмережах 11 антиукраїнських адміністраторів

"Оперативники спецслужби викрили в Одесі, Києві та Сєверодонецьку дев’ять проросійських пропагандистів. Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень. Кремлівські інформаційні агенти, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в нашій країні, а також підтримки терористів «ДНР/ЛНР»", - повідомляє прес-центр СБУ.

Також зазначається, що "за задумом російських кураторів через маніпулювання громадською думкою Інтернет-користувачів пропагандисти повинні були впливати на хід проведення майбутніх виборів президента України".

У цьому зв'язку СБУ вкотре звертається до українських громадян бути уважними, не піддаватись негативному інформаційному впливу з боку підконтрольних спецслужбам РФ пропагандистів і не сприяти зловмисникам у розповсюдженні фейкових «новин» та пропаганди.

Відео: Служба безпеки України

Нагадаємо, у вересні в Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали агітатора, який розповсюджував через соціальні мережі антиукраїнські матеріали.