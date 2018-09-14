В Одесі СБУ затримала антиукраїнського інтернет-агітатора

Одесит популяризував у соцмережах терористичні організації «Л/ДНР», розміщував сепаратистську агітацію.

В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ)затримали агітатора, який розповсюджував через соціальні мережі антиукраїнські матеріали.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління СБ України в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що житель міста популяризував на персональних сторінках соцмереж терористичні організації «Л/ДНР». Також зловмисник розміщував сепаратистську агітацію для пропаганди ідей щодо змін у незаконний спосіб адміністративно-територіального устрою нашої держави.

Напередодні під час санкціонованих слідчих дій оперативники спецслужби виявили за місцем проживання зловмисника мобільні гаджети з матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

Співробітники СБУ затримали фігуранта справи згідно зі ст. 208 КПК.

Агітатору оголошено про підозру у вчиненні злочину за ст. 110 Кримінального кодексу ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.