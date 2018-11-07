Померла зірка серіалу "Моя прекрасна няня"

На рахунку Корчагіної понад 20 ролей в кіно і серіалах.

5 листопада на 71-му році життя померла російська актриса, зірка "Моєї прекрасної няні" Наталія Корчагіна.

Про це повідомляє ресурс "Театрал". Причина смерті артистки не повідомляється.

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Глядачам Корчагіна відома за ролями у серіалах "Моя прекрасна няня", "Шериф", "Інтерни".

Церемонія прощання з Наталією Корчагіною пройде в будівлі МТЮГа 8 листопада. У цей же день відбудеться відспівування в храмі Воскресіння Словущого.

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