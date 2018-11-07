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Померла зірка серіалу "Моя прекрасна няня"

08:03, 07 листопада 2018
Суспільство
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Корчагіна померла у віці 70 років / фото moscowtyz.ru

Про це повідомляє ресурс "Театрал". Причина смерті артистки не повідомляється.

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Глядачам Корчагіна відома за ролями у серіалах "Моя прекрасна няня", "Шериф", "Інтерни".

Церемонія прощання з Наталією Корчагіною пройде в будівлі МТЮГа 8 листопада. У цей же день відбудеться відспівування в храмі Воскресіння Словущого.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.

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Теги: #смерть