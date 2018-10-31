Помер відомий український письменник та сценарист

Причиною смерті письменника став відірваний тромб.

Помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український письменник Василь Трубай. "Сьогодні о 16:10 помер Богдан Жолдак", - йдеться у його повідомленні.

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Жолдак - член Національних спілок письменників та кінематографістів України. Крім того, він працював учителем, кіноредактором, ведучим.

Він - автор сценаріїв фільмів "Відьма", "Козаки йдуть!", "Іван та кобила", "Дорога на Січ". Автор книжок "Спокуси", "Як собака під танк", "Бог буває", "Капосні капці", "Коли генії плачуть", "Яблука з райського саду", "Укри" й інших.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня помер відомий український театральний режисер Едуард Митницький, засновник і художній керівник столичного Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.