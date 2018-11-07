Погрожують протестами по всій Україні: власники авто на єврономерах висунули вимоги

Водії авто на єврономерах вимагають, щоб вартість розмитнення не залежала від року випуску машини і була рівною для всіх, Також вони заявили, що в разі неприйняття їхніх пропозицій, протести "охоплять всю Україну".

Учасники руху "Авто Євро Сила", які сьогодні заблокували рух в урядовому кварталі Києва, оприлюднили повний список своїх вимог до влади.

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Серед них - скасувати коефіцієнт акцизу, який залежить від віку ввезеної машини. Водії авто на єврономерах вимагають, щоб вартість розмитнення не залежала від року виготовлення машини і була рівною для всіх, повідомляється на сторінці "Авто Євро Сила" у соцмережі. Також вони заявили, що в разі неприйняття їхніх пропозицій, протести охоплять всю Україну".

"Таким чином, нове повне доступне розмитнення складе близько 40% від вартості авто на постійній основі для кожного українця", - вважають протестувальники.

У законопроекті №8487 говориться, що для авто на бензині буде діяти базова ставка в 50 євро. Цю суму потрібно буде помножити на кількість років, починаючи з наступного року після випуску автомобіля і на коефіцієнт об'єму двигуна.

Для авто на дизельному паливі базова ставка повинна скласти 75 євро, яку також потрібно помножити на вік авто і коефіцієнт двигуна.

Саме ці пункти і пропонують відкоригувати демонстранти, назвавши їх "дискримінаційними, антинародними і корупційними".

Також однією з умов руху є діалог з міністрами і депутатами та громадське обговорення поправок до законопроектів щодо розмитнення, який нардепи планують розглядати завтра у другому читанні.

"У разі неприйняття наших вимог щодо доступного розмитнення ніхто не гарантує, що не почнуться масові безстрокові акції в кожній з областей України", - заявили водії авто на єврономерах.

Крім цього, мітингувальники підтримали вимогу зниження цін на паливо та розслідування діяльності "Укртрансбезпеки". Протестувальники погрожують продовжувати блокувати дороги до тих пір, поки не виконають всі їхні умови.