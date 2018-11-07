У Львові відновлять опалювальний сезон

Завтра зранку теплопостачальні підприємства міста розпочнуть процес відновлення подачі опалення.

У Львові від завтра, 8 листопада, відновлять централізоване опалення житлових будинків, яке було призупинено 29 жовтня у зв’язку з потеплінням.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, згідно із розпорядженням міського голови Львова Андрія Садового, зранку 8 листопада теплопостачальні підприємства міста розпочнуть процес відновлення подачі опалення.

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«Опалювальний сезон для населення ми розпочали 22 жовтня. Однак, у зв’язку зі збільшенням температури повітря, з 29 жовтня опалювальний сезон було призупинено. Від завтра, згідно з прогнозом синоптиків, температура вдень становитиме +10°C, а вночі +4°C, тобто середньодобова температура буде +7°C. Тому було прийнято рішення відновити подачу опалення для населення з 8 листопада. Подача тепла в будинки буде відновлена у найкоротші терміни, а температура теплоносія регулюватиметься, залежно від температури зовнішнього повітря», — повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 29 жовтня було призупинено опалювальний сезон у житловому фонді через потепління.

З 10 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ, а з 22 жовтня – для населення та інших споживачів.