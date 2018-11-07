Голову Херсонської ОДА не пустили на церемонію прощання з Гандзюк

Друзі Катерини перекрили прохід Гордєєву і його охороні.

В Херсоні, де сьогодні, 7 листопада проходить прощання з громадською активісткою Катериною Гандзюк, на церемонію не пустили голову Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва.

Голова Херсонської ОДА Гордєєв приїхав в херсонський палац мистецтв, де проходить церемонія прощання з Гандзюк. Друзі Катерини перекрили прохід Гордєєву і його охороні. Після декількох хвилин суперечок Гордєєв поїхав, повідомляє РБК-Україна.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні більше тисячі жителів Херсона, області та громадян, які приїхали з інших регіонів України, прийшли в херсонський палац мистецтв на церемонію прощання з керуючою справами Херсонської міської ради, активісткою Катериною Гандзюк.

Довідка УНІАН. 31 липня у Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більше 30% тіла було госпіталізовано. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт відправлені троє підозрюваних у нападі. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз термін утримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває четвертий підозрюваний виконавець злочину.

4 листопада Гандзюк після тривалого лікування померла.

5 листопада в прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ. Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.