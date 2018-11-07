У Херсоні прощаються з активісткою Катериною Гандзюк (фоторепортаж, відео)

З'явилися перші фото прощання з Катериною Гандзюк.

Понад тисяча жителів Херсона, області та громадян, які приїхали з інших регіонів України, прийшли на церемонію прощання з керуючою справами Херсонської міської ради, активісткою Катериною Гандзюк.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, церемонія проходить у Палаці молоді та студентів.

Через велику кількість людей, які виявили бажання попрощатися з активісткою, церемонію почали не о 14:00, як було заплановано, а на годину раніше.

Біля труни з тілом Гандзюк разом з її рідними і близькими постійно перебуває міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

Віддати останню шану Гандзюк прийшли представники міської та обласної влади, депутати різних рівнів, громадські активісти.

Церемонія прощання триватиме до 15:00.

Місцеві ЗМІ вже публікують фото і відео жалобної церемонії.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

В межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

4 листопада Гандзюк після тривалого лікування померла.

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.