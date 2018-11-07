У Херсонській області поховали активістку Гандзюк (фото)

Активістку поховали на цвинтарі в селищі Геологів поблизу Херсона, на центральній алеї.

У Херсонській області поховали керуючу справами Херсонської міської ради, активістку Катерину Гандзюк, яка померла в результаті нападу, вчиненого 31 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, Гандзюк поховали на цвинтарі у селищі Геологів поблизу Херсона, на центральній алеї.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Херсоні у Палаці молоді та студентів пройшла церемонія прощання з Гандзюк, на яку прийшли, за різними оцінками, від 500 до 1 тис. осіб.

Віддати останню шану Гандзюк прийшли представили міської й обласної влади, депутати різних рівнів, громадські активісти.

31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком більш ніж 30% тіла госпіталізували до місцевої лікарні. Пізніше її перевели на лікування до Київського міського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

Правоохоронці встановили п'ятьох осіб, які об'єктивно підозрюються в організації та скоєнні злочину, і всім їм судом було обрано запобіжний захід. На сьогодні під вартою перебувають Сергій Торбін і Микита Грабчук, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

4 листопада Гандзюк померла. Того ж дня слідчі змінили кваліфікацію нападу на активістку, яка кваліфікувала його як закінчений злочин.

5 листопада в МВС заявили про виконання поліцією всіх необхідних слідчих дій у справі Гандзюк і передачу кримінального провадження в СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

За інформацією генпрокурора Юрія Луценка, правоохоронці перевіряють 12 осіб на причетність до замовлення вбивства Гандзюк.