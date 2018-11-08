В Києві продовжується мітинг власників «євроблях», центр столиці паралізували затори (відео)

Рух транспорту біля Верховної Ради та Кабміну практично заблоковано.

Власники авто на європейських номерах, які напередодні заблокували центр столиці з вимогою ухвалити закон про доступне розмитнення машин на іноземній реєстрації, сьогодні продовжують свій мітинг.

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Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Зазначається, що протестувальники переночували просто в урядовому кварталі, у власних автомобілях. Сьогодні вони вимагатимуть, аби Рада ухвалила закон про доступне розмитнення транспортних засобів: за трилітровий двигун – 50 євро, понад 3 літри – 100 євро.

Протестувальники заявили, що не будуть їхати з урядового кварталу, поки не отримають якогось рішення від парламенту.

За даними сервісу Google maps, рух транспорту біля Верховної Ради та Кабміну (вулиця Грушевського та деякі прилеглі вулиці), практично заблоковано.

Напередодні учасники руху "АвтоЄвроСила", які заблокували рух в урядовому кварталі Києва, оприлюднили повний список своїх вимог до влади.

Серед них - скасувати коефіцієнт акцизу, який залежить від віку ввезеної машини. Водії авто на єврономерах вимагають, щоб вартість розмитнення не залежала від року виготовлення машини і була рівною для всіх, повідомляється на сторінці "Авто Євро Сила" у соцмережі.

Також вони заявили, що в разі неприйняття їхніх пропозицій, протести охоплять всю Україну".

"Таким чином, нове повне доступне розмитнення складе близько 40% від вартості авто на постійній основі для кожного українця", - вважають протестувальники.

У законопроекті №8487 говориться, що для авто на бензині буде діяти базова ставка в 50 євро. Цю суму потрібно буде помножити на кількість років, починаючи з наступного року після випуску автомобіля і на коефіцієнт об'єму двигуна. Для авто на дизельному паливі базова ставка повинна скласти 75 євро, яку також потрібно помножити на вік авто і коефіцієнт двигуна.

Саме ці пункти і пропонують відкоригувати демонстранти, назвавши їх "дискримінаційними, антинародними і корупційними".