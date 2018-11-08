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В Києві продовжується мітинг власників «євроблях», центр столиці паралізували затори (відео)

10:36, 08 листопада 2018
Суспільство
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"Євробляхери" продовжують блокувати урядовий квартал / УНІАН

Власники авто на європейських номерах, які напередодні заблокували центр столиці з вимогою ухвалити закон про доступне розмитнення машин на іноземній реєстрації, сьогодні продовжують свій мітинг.

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Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Зазначається, що протестувальники переночували просто в урядовому кварталі, у власних автомобілях. Сьогодні вони вимагатимуть, аби Рада ухвалила закон про доступне розмитнення транспортних засобів:  за трилітровий двигун – 50 євро, понад 3 літри – 100 євро.

Протестувальники заявили, що не будуть їхати з урядового кварталу, поки не отримають якогось рішення від парламенту.

За даними сервісу Google maps, рух транспорту біля Верховної Ради та Кабміну (вулиця Грушевського та деякі прилеглі вулиці), практично заблоковано.

Скріншот - Google maps

Напередодні учасники руху "АвтоЄвроСила", які заблокували рух в урядовому кварталі Києва, оприлюднили повний список своїх вимог до влади.

Серед них - скасувати коефіцієнт акцизу, який залежить від віку ввезеної машини. Водії авто на єврономерах вимагають, щоб вартість розмитнення не залежала від року виготовлення машини і була рівною для всіх, повідомляється на сторінці "Авто Євро Сила" у соцмережі.

Також вони заявили, що в разі неприйняття їхніх пропозицій, протести охоплять всю Україну".

"Таким чином, нове повне доступне розмитнення складе близько 40% від вартості авто на постійній основі для кожного українця", - вважають протестувальники.

У законопроекті №8487 говориться, що для авто на бензині буде діяти базова ставка в 50 євро. Цю суму потрібно буде помножити на кількість років, починаючи з наступного року після випуску автомобіля і на коефіцієнт об'єму двигуна. Для авто на дизельному паливі базова ставка повинна скласти 75 євро, яку також потрібно помножити на вік авто і коефіцієнт двигуна.

Саме ці пункти і пропонують відкоригувати демонстранти, назвавши їх "дискримінаційними, антинародними і корупційними".

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Теги: #Київ#євробляхи