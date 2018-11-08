Квота україномовних пісень на радіо зросла до 35%

Щонайменше 35% пісень, у тому числі, у прайм-тайм, повинні виконуватися українською мовою.

Віце-прем'єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що з 8 листопада набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо.

Про це він написав у Twitter. "Сьогодні набуває чинності третій етап запровадження українських квот на радіо - щонайменше 35% пісень, у т.ч. у прайм-тайм, українською мовою. Два роки дії Закону - жодна радіостанція не закрилася, нових чудових пісень укрмовою у всіх жанрах дедалі більше", - написав Кириленко.

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Як відомо, у 2016 році Верховна Рада проголосувала за збільшення україномовних квот на радіо.

Повідомлялося, що протягом першого року з моменту набуття чинності частка пісень державною мовою становитиме 25%, починаючи з другого року — 30%. З третього року частка становитиме 35%.