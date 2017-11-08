Набули чинності мовні квоти на радіо: української музики стане більше

В Україні відсьогодні, 8 листопада, частка пісень державною мовою на радіо має збільшитись з 25% до 30%, а частка ведення передач – з 50% до 55%. Про це зазначається у перехідних положеннях закону № 1421-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій».

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Згаданий закон набрав чинності 8 листопада 2016 року. «З дня набрання чинності цим законом частка пісень державною мовою, передбачена частиною другою статті 9 закону України "Про телебачення і радіомовлення", становить: протягом першого року - 25 відсотків, протягом другого року - 30 відсотків, протягом третього року - 35 відсотків», - йдеться в документі.

«З дня набрання чинності цим законом мінімальна частка ведення передач державною мовою, передбачена частиною п’ятою статті 9 закону України "Про телебачення і радіомовлення", становить: протягом першого року - не менше 50 відсотків, протягом другого року - не менше 55 відсотків, протягом третього року - не менше 60 відсотків», - сказано в перехідних положеннях закону.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій). Закон набрав чинності 8 листопада 2016 року.

Згідно з цим документом, протягом першого року дії цього закону частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій мала становити не менш як 25% у проміжках часу між 07.00 і 14.00 і між 15.00 і 22.00, а частка ведення передач українською мовою мала становити не менше 50%.