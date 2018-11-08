Великий переполох у маленькому Тернополі

Цього тижня Тернопіль опинився в епіцентрі уваги, адже, вперше в Україні, влаштувавши «тарифний майдан», жителі обласного центру зуміли добитися скасування сумнівно прийнятих нових тарифів на проїзд у громадському транспорті. А згодом містяни ще й оперативно згуртувалися, завдяки чому зуміли максимально нівелювати саботаж перевізників, які у відповідь на скасування рішення виконкому про підняття вартості на проїзд перестали випускати автобуси у рейси.

Виконком підняв тарифи у громадському транспорті Тернополя на своєму засіданні 30 жовтня. Цьому рішенню передував «цирк», який у мерії назвали «громадськими слуханнями». Провели їх у робочий день на околиці міста в приміщенні КП «Тернопільміськелектротранс», куди звичайні тернополяни не мали ні часу, ні можливості дістатися. Участь у «слуханнях» взяли здебільшого… працівники тролейбусного парку, які очікувано висловилися за підняття цін на проїзд. Утім, мешканці міста були готові до подорожчання проїзних квитків.

…Проте ніхто не очікував, що нові тарифи стануть просто-таки «космічними». Коли їх оприлюднили, обуренню тернополян не було меж. Містяни не могли збагнути, як у регіоні з найнижчою у державі середньої зарплатою можна було готівковий тариф підняти в рази і встановити справжній рекорд України: 9 гривень за проїзд в маршрутках і 8 грн – в тролейбусах.

Для власників електронних карток подорожчання було меншим, та все одно відчутним. Зокрема, для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%). При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доводилося з 1 листопада платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

Після озвучення нових тарифів, тернополяни не обмежилися різноманітними нелесними словесними конструкціями на адресу міської влади, а, згуртувавшись у соцмережі Фейсбук, почали спільно шукати виходи з ситуації.

Спочатку частина жителів міста долучилася до започаткованого флешмобу #пішки_на_роботу. Погожий листопад сприяв акції, відтак чимало маршруток їздило напівпорожніми.

А вже у неділю 4 листопада люди зібралися на акцію протесту на Театральному майдані. Акція вилилася в перекриття 5-ти доріг, рух транспорту в центрі міста було заблоковано на дві години. Наступного ранку люди зібралися під мерією і поставили очільникам міста ультиматум: або міське керівництво в лічені години скасовує своє тарифне рішення, або ж тернополяни йдуть знову перекривати дороги.

Міський голова Сергій Надал мав би усвідомлювати, що втрачає контроль над ситуацією, адже через систематичні сумнівні рішення міської влади перекриття доріг у Тернополі вже стають регулярними. А за таких умов публікації у місцевих ЗМІ, лояльних до міського голови – про нібито високий рейтинг мера та «інвестиційну привабливість обласного центру» (до якого в рамках ОТГ навіть не захотіли приєднатися довколишні села) – перетворюються в звичайнісінькі анекдоти.

Врешті, Надал під час пікету скасував рішення виконкому, при цьому застерігши громадськість, що це, найімовірніше, призведе до транспорту колапсу. І, як за помахом чарівної палички, вже наступного дня приватні перевізники спробували відновити статус-кво, спільно не випустивши у рейси автобуси.

Однак мешканцям Тернополя – не звикати ефективно змушувати владу виконувати свої вимоги (у Тернопільскій області навіть за часів Януковича під тиском громади змінювались, мов рукавички, губернатори). Та й «креативний» хід перевізників після заяви мера, який через начальника міського управління транспорту Ігоря Мединського контролює громадський транспорт, виявися надто передбачуваним: тож, ще непередані ввечері тернополяни в Фейсбуці організували флешмоб #підвезу. Водії, які їхали на роботу власним авто, розміщали під хештегом оголошення з інформацією, коли вони і звідки виїжджають, на який масив прямують, скількох людей готові безкоштовно підвезти. Дійшло до того, що окремі тернопляни, які викликали таксі, по дорозі на зупинках підбирали інших людей, не вимагаючи при цьому жодної оплати за проїзд у попутному з ними напрямку.

А вже наступного дня в Фейсбуці було створено спеціальні групи – «Підвезу, Тернопіль!» (уже налічує понад 4,2 тисячі учасників) та «#підвезу або #підсяду - ТЕРНОПІЛЬ» (понад 1,3 тис. учасників). Ці групи продовжують активно діяти навіть після того, як сьогодні, 8 листопада, маршрутники повернулися на рейси.

А найголовніше – ця взаємовиручка та людяність тернополян суттєво допомогли місту успішно пройти дводенний саботаж приватних перевізників, навіть суто на емоційному рівні.

Головний же удар прийняв на себе тролейбусний парк. Пасажиропотік в тролейбусах зріс удвічі. Шкода лиш, що наразі електротранспорт не може повноцінно покрити усі мікрорайони міста.

Врешті, 7 листопада перевізники «вийшли на зв’язок» і під час «розбору польотів» на засіданні постійної депутатської комісії з питань економіки, промисловості, транспорту свій демарш пояснили тим, що… не мають чим заправити автобуси. Мовляв, через збитковий тариф вже накопичили борги на АЗС на рівні 300 тис. грн кожен, а після відміни нових тарифів заправники вже не вірять, що вони зможуть покрити старі борги і далі в борг пальне не відпускають.

Втім, депутати наполягали, щоб сьогодні автобуси таки вийшли у рейси, пообіцявши допомогти оперативно погасити їм заборгованість за перевезення пільговиків, в іншому випадку озвучили погрозу розірвати угоди з перевізниками.

Також депутати пообіцяли переглянути тариф в сторону збільшення, але – на основі реальних даних. Взявши перерву на перемовини з заправщиками, перевізники на заплановану післяобідню пору зустріч з депутатами учора вже не прийшли. Відтак члени транспортної комісії завели мову про розривання угод та проведення нового конкурсу на громадські перевезення, до якого учасників демаршу вже б не допустили.

І, раптом, увечері 7 листопада з’явилося повідомлення прес-служби міськради, що Сергій Надал, який на час саботажу перевізників дивним чином опинився у столиці, раптом повернувся до міста і в ультимативній формі переконав перевізників випустити автобуси на маршрути, пригрозивши їм тим же, що й депутати – розривом угод.

Не виключено, що відданість мера громаді примножив той факт, що у четвер вранці до Тернополя на урочисте відкриття фастфуду McDonald's приїхала посол США в Україні Марі Йованович. І під час ранкової кави з почесними гостями Надалу було б складно пояснювати, чому у очолюваному ним місті люди натовпами стоять на зупинках, а двері в тролейбусах випирає назовні через перевантаженість пасажирами.

Наразі перевізники погодилися їздити за старими тарифами тиждень. До середи мають бути прийнято нові розцінки. Наразі депутати вже дали зрозуміти, що дані, за якими визначали затверджені 30 жовтня тарифи, були необ’єктивними, оскільки в них занизили пасажиропотік і завищили витрати перевізників. І тут виникають питання до керівника міського управління транспорту Ігоря Мединського.

Учора керівник транспортної депутатської комісії Іван Зінь прямо назвав його лобістом перевізників. Мединський – єдиний, хто до останнього відстоював нові завищені тарифи всупереч інтересам громади. 6 листопада він заявив, що позиція міської ради – не псувати стосунки з перевізниками, і що ніхто не планує розривати з ними угоди. Однак ця заява цілковито суперечить як подальшим діям мера, так і баченню депутатського корпусу. Один з депутатів вже письмово закликав Надала звільнити начальника міського управління транспорту. На засіданні транспортної комісії Мединському піти з посади пропонували добровільно.

Власне тепер меру Надалу необхідно прийняти рішення: брати на себе відповідальність за прийнятий сумнівний тариф і спричинений ним транспортний колапс чи таки шукати цапа відбувайла.

Як свідчить практика, за всі суттєві прорахунки чиновників, через які, подекуди, навіть відкривали кримінальні провадження, чиновників у Тернопільській міській раді не карають. Зокрема, так було при транспортному колапсі рівно два роки тому. Тоді, у листопаді, сильний снігопад паралізував місто на кілька днів через те, що посадовці мерії уклали угоду на прибирання з фірмою, яка… не мала належної техніки. Тоді заступник міського голови з питань ЖКГ В’ячеслав Стемковський, з яким, власне, і пов’язували появу у місті даної фірми, так і залишився на посаді, а в міському управлінні ЖКГ вкотре влаштували рокіровку між начальником і заступниками, яку регулярно проводять, щойно виникає якийсь скандал (тому в Тернополі управлінням постійно керують або «заступничають» одні й ті самі люди, змінюючись, як на каруселі).

Чи зміниться бачення мера щодо власної кадрової політики, зважаючи на щоразу вищий градус соціальної напруги в місті, стане відомо уже невдовзі.

Андрій Вацик