Адвокат Гандзюк подала звернення до ТСК щодо виключення Геращенка з комісії

Адвокат стверджує, що розголошенням інформації про розслідування Геращенко намагався підняти авторитет органів слідства.

Адвокат херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла внаслідок нападу на неї з кислотою, Євгенія Закревська подала звернення до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських активістів про виключення з комісій нардепа Антона Геращенка.

Заяву на своїй сторінці у Facebook опублікував адвокат Масі Найєм.

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У заяві йдеться, що Гандзюк "вважала, що працівники правоохоронних органів, що здійснюють розслідування по її справі, надавали незаконно інформацію щодо ходу слідства Геращенку з метою введення суспільства в оману, приховування замовників нападу на неї, а також формування вигідної для Національної поліції суспільної думки".

Зокрема, йдеться про розголошення нардепом інформації щодо затримання Миколи Новікова, якого 19 діб тримали під вартою, після чого справу проти нього закрили, оскільки він мав алібі.

"Розголошуючи подібну інформацію, Геращенко намагався підняти авторитет органів слідства, які насправді затримали невинну особу", - зазначає Закревська.

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Також вона написала, що деяка інформація, яку поширював Геращенко, не була відома ані потерпілі, ані її адвокатам. У зв'язку з цим вже направлені заяви до прокуратури та Нацполіції щодо незаконного розголошення слідчими відомостей досудового розслідування.

"Враховуючи основну мету та завдання ТСК, включення у її склад народного депутата Геращенка є недопустимим і унеможливить досягнення комісією поставленої мети", - йдеться у заяві.

У зв'язку з вище перерахованими фактами, Закревська звернулася до ТСК, партії "Народний фронт", яку нардеп представляє у комісії, та самого Геращенка із закликом виключення його із комісії.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада України схвалила постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів".

Постановою передбачено, що до складу комісії мають увійти від фракції «БПП» Юрій Буглак, Валерій Карпунцов, Мустафа Найєм, Максим Саврасов, Василь Яніцький, від фракції «Народний фронт» Ігор Алексєєв, Сергій Висоцький, Антон Геращенко, від фракції «Опозиційний блок» Юрій Павленко та Дмитро Шпенов, від фракції «Самопоміч» Олена Сотник, від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко, від фракції Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від групи партії «Відродження» Андрій Шипко, від групи «Воля народу» Євген Рибчинський і від позафракційних — Ірина Геращенко та Остап Єднак. Очолив комісію позафракційний нардеп Борислав Береза.