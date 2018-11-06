Рада створила ТСК з розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів

За відповідне рішення проголосували 259 народних депутатів.

Верховна Рада України схвалила постанову "Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів".

За відповідне рішення проголосували 259 народних депутатів.

Постановою передбачено обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Борислава Березу (позафракційний), заступником голови ТСК – народного депутата України Сергія Алєксєєва (фракція «БПП»).

Постановою передбачено, що до складу комісії мають увійти від фракції «БПП» Юрій Буглак, Валерій Карпунцов, Мустафа Найєм, Максим Саврасов, Василь Яніцький, від фракції «Народний фронт» Ігор Алексєєв, Сергій Висоцький, Антон Геращенко, від фракції «Опозиційний блок» Юрій Павленко та Дмитро Шпенов, від фракції «Самопоміч» Олена Сотник, від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко, від фракції Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від групи партії «Відродження» Андрій Шипко, від групи «Воля народу» Євген Рибчинський і від позафракційних — Ірина Геращенко та Остап Єднак.

Постановою визначені завдання ТСК. Серед них, зокрема, проведення перевірки відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів; проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами України нападів на Гандзюк та інших громадських активістів; встановлення, збір інформації та отримання пояснень від осіб та/або підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, для розгляду яких утворено ТСК.

Читайте такожВона не померла, її було вбито - Порошенко прокоментував хід слідства щодо загибелі Гандзюк

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під домашній арешт були відправлені троє підозрюваних в нападі - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Торбін перебуває під вартою, востаннє строк його арешту продовжили до 3 грудня. Також під арештом перебуває Микита Грабчук.

В межах повноважень поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

4 листопада Катерина Гандзюк померла.

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ.

Раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Сьогодні, 6 листопада, Луценко заявив, що подає у відставку.