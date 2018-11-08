У Києві в годину пік закрили на вхід станцію метро "Вокзальна"
17:36, 08 листопада 2018Суспільство
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Станцію зачинено через технічну несправність ескалатора.
Ілюстрація REUTERS
Станцію метро "Вокзальна" у Києві зачинено на вхід.
Про це у Facebook повідомляє Київський метрополітен.
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"Технічна несправність ескалатора. Фахівці з'ясовувують причини зупинки обладнання. Два працюючі ескалатори вивозять пасажирів на вихід. Про відкриття станції буде повідомлено додатково", йдеться у повідомленні.
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