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У Києві в годину пік закрили на вхід станцію метро "Вокзальна"

17:36, 08 листопада 2018
Суспільство
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Ілюстрація REUTERS

Про це у Facebook повідомляє Київський метрополітен.

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"Технічна несправність ескалатора. Фахівці з'ясовувують причини зупинки обладнання. Два працюючі ескалатори вивозять пасажирів на вихід. Про відкриття станції буде повідомлено додатково", йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві ввечері обмежать роботу трьох станцій метро через футбол

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Теги: #метро