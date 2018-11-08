Рідні "пологівського маніяка" не приїхали на його похорон (відео)

Протягом 25 років Ткач вбивав і гвалтував дівчат від 7 до 17 років.

Рідні "пологівського маніяка" не приїхали на його похорон.

Про це говоритсяв сюжеті ТСН.

Хоча помер він ще 4 листопада, про це стало відомо тільки вчора, тоді ж його і поховали працівники Житомирської колонії, де він відбував покарання. Протягом 25 років Ткач вбивав і гвалтував дівчат від 7 до 17 років. Слідство довело його причетність до 40 смертей. Сам він говорив, що на його руках понад 100 вбивств.

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Три роки тому Ткач одружився на 25-річній росіянці, яка через рік народила йому дочку. Співробітники колонії намагалися зв'язатися з його дружиною, але вона не приїхала на похорон.

Як повідомлялося, 4 листопада, помер один з найжорстокіших серійних вбивць України Сергій Ткач, відомий як "пологівський маніяк".