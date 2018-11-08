З'явилися подробиці смерті "пологівського маніяка" - одного з найжорстокіших серійних вбивць України

По тіло "пологівського маніяка" Ткача ніхто з його родичів чи близьких не приїхав, а місцеперебування дружини ув'язненого невідоме.

"Пологівського маніяка" Сергія Ткача, який помер у в'язниці, де відбував довічне ув'язнення, поховали у середу, 7 листопада. По тіло засудженого ніхто з його родичів чи близьких не приїхав, а місцеперебування дружини ув'язненого невідоме.

Про це в коментарі "Сегодня" розповів начальник Житомирської установи виконання покарань №8 Костянтин Шеловський.

"Коли йому стало зле, о 15:00 ми викликали "швидку". У нього був дуже низький тиск, швидка його не забрала, а о 19:00 він вже помер. Констатували біологічну смерть. Це було 4 листопада, а вчора ми його вже поховали. Ніяких інцидентів з ним не було. У камері вони були вдвох. Він спокійний, й взагалі, за його відсидку у мене не було жодних нарікань. Нормально сидів, ніяких порушень не здійснював, претензій у мене, як у начальника, до нього немає", – розповів він.

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За словами Костянтина Шеловського, співробітники Державної пенітенціарної служби намагалися зв'язатися з дружиною Сергія Ткача, але безрезультатно.

"Раніше дружина приїжджала. Але зараз... Ми ж не знаємо, де вона. Ми дали повідомлення, вона тимчасово проживала в Житомирській області. Після смерті Ткача ніхто не приїхав і не забрав його, ми його поховали своїми силами. Наскільки я знаю, він скаржився на серце, скаржився на задишку. Там вже багато років відсидів. А йому 60 з гаком років, та і молода жінка, й народження дитини – це не просто так", – розповів Шеловський.

Як повідомлялося, 4 листопада помер один з найжорстокіших серійних вбивць України Сергій Ткач, відомий як "пологівський маніяк".