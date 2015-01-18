Учасники АТО отримають понад 10 тисяч земельних ділянок

Про це йдеться у прес-релізі Держземагентства.

Як зазначається, загальна площа наділів становить 5291,25 гектара.

"Найбільше рішень про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за підсумками 2014 року було прийнято у Львівській (1419), Вінницькій (1062), Чернігівській (907), Київській (862), Волинській (835), Закарпатській (581), Житомирській (541) Миколаївській (508), Рівненській (386) областях", - йдеться у прес-релізі.

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Зокрема, землевпорядники ухвалили рішення щодо відведення учасникам АТО 2,347 тисяч земельних ділянок - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 5,056 тисяч земельних ділянок - для ведення садівництва, 10 земельних ділянок - для ведення індивідуального дачного будівництва та 2,596 тисяч земельних ділянок - для ведення особистого селянського господарства, передає Українська правда.

"Станом на 16 січня 2015 року військовослужбовці, які беруть участь в АТО подали 18,95 тисяч клопотань на отримання земельних ділянок. Найбільше подано заяв у Волинській (2434), Львівській (2216), Миколаївській (1701), Рівненській (1467), Житомирській (1439), Вінницькій (1326), Київській (1318), Закарпатській (1249), Чернігівській (1223) областях", - повідомляє прес-служба.