У Севастополі сотні власників нерухомості можуть втратити власність

"Доля близько 170 земельних ділянок розглядається в судових інстанціях. За ним готуються рішення про повернення у власність міста", - сказав Міняйло, повідомляє Кримінформ.

За його словами, така робота йде планово". "В тому числі, йде робота по землях Байдарської долини. Думаю, що найближчим часом ми половину цих земель повернемо /через суди/, так як вони були придбані у власність незаконно", - зазначив Меняйло.

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Він підкреслив, що таку роботу проводить уряд міста спільно з правоохоронними органами. "Робота дуже копітка, так як дуже непросто довести незаконність раніше прийнятих рішень", - пояснив губернатор.