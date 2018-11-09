У Львові проходить чемпіонат з приготування піци (відео)
15:26, 09 листопада 2018Суспільство
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За звання найкращого піцайоло змагаються 30 майстрів з різних областей.
Ілюстрація / REUTERS
У Львові проходить чемпіонат України з приготування піци. За звання найкращого піцайоло змагаються 30 майстрів з різних областей.
Учасники змагаються у п'яти категоріях: приготування неаполітанської та класичної піци, найбільша та найшвидша розтяжка тіста та піца-акробатика.
Судді на змаганнях - українські та італійські майстри. Вони кажуть, що після участі української збірної піцайол у світовому чемпіонаті в Італії, рівень їх навичок значно виріс.
У Львові відбувається чемпіонат України з приготування піци
Як повідомляв УНІАН, у жовтні у Лондоні пройшла виставка кондитерських шедеврів.
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