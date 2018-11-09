У Львові проходить чемпіонат з приготування піци (відео)

За звання найкращого піцайоло змагаються 30 майстрів з різних областей.

У Львові проходить чемпіонат України з приготування піци. За звання найкращого піцайоло змагаються 30 майстрів з різних областей.

Учасники змагаються у п'яти категоріях: приготування неаполітанської та класичної піци, найбільша та найшвидша розтяжка тіста та піца-акробатика.

Судді на змаганнях - українські та італійські майстри. Вони кажуть, що після участі української збірної піцайол у світовому чемпіонаті в Італії, рівень їх навичок значно виріс.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні у Лондоні пройшла виставка кондитерських шедеврів.