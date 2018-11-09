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У Львові проходить чемпіонат з приготування піци (відео)

15:26, 09 листопада 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Учасники змагаються у п'яти категоріях: приготування неаполітанської та класичної піци, найбільша та найшвидша розтяжка тіста та піца-акробатика.

Судді на змаганнях - українські та італійські майстри. Вони кажуть, що після участі української збірної піцайол у світовому чемпіонаті в Італії, рівень їх навичок значно виріс.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні у Лондоні пройшла виставка кондитерських шедеврів.

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Теги: #Львів#чемпіонат#піца