Двометровий солодкий Біг-Бен: у Лондоні пройшла виставка кондитерських шедеврів (відео)
16:53, 09 жовтня 2018Світ
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На виставці також показали торти у вигляді давньоєгипетських богів, кубинських сигар і численні тістечка.
У Британії провели виставку кондитерських шедеврів
У Британії пройшла виставка кондитерських шедеврів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Участь у конкурсі взяли десятки професіоналів і любителів, які представили найрізноманітніші торти. Один з найцікавіших експонатів - двометровий кремовий символ британської столиці - вежа з годинником Біг-Бен.
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На виставці також показали торти у вигляді давньоєгипетських богів, кубинських сигар і численні тістечка.
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