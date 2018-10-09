Двометровий солодкий Біг-Бен: у Лондоні пройшла виставка кондитерських шедеврів (відео)

На виставці також показали торти у вигляді давньоєгипетських богів, кубинських сигар і численні тістечка.

У Британії пройшла виставка кондитерських шедеврів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Участь у конкурсі взяли десятки професіоналів і любителів, які представили найрізноманітніші торти. Один з найцікавіших експонатів - двометровий кремовий символ британської столиці - вежа з годинником Біг-Бен.

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На виставці також показали торти у вигляді давньоєгипетських богів, кубинських сигар і численні тістечка.

Раніше в Умані стартував міжнародний фестиваль повітряних куль.