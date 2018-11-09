Холодницький втратив довіру, влада повинна відреагувати - єврокомісар Ган

Йоханнес Ган підкреслив, що влада України повинна забезпечити незалежність та ефективне функціонування всіх антикорупційних інституцій.

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган наголошує, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Хоолодницький втратив довіру, відтак українська влада має вжити відповідні кроки для відновлення довіри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це єврокомісар сказав на прес-конференції в Києві.

"Україна має забезпечити незалежність та ефективне функціонування усіх антикорупційних інституцій, залучених до системи кримінального правосуддя", - заявив Ган.

Читайте також"Війна" між САП і НАБУ: Луценко заявив про критичну ситуацію в роботі антикорупційних органів

"Я дуже стурбований втратою довіри до спеціалізованого антикорупційного прокурора, який був викритий у серйозному порушенні правил професійної етики, але продовжує виконувати свої обов'язки", - наголосив єврокомісар.

"Я наполегливо закликаю укранську владу вжити необхідних кроків, аби відновити цю довіру", - наголосив Ган.

Нагадаємо, 30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням розглянути питання звільнення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Йому закидають передавання інформації підозрюваним у корупції, тиск на свідків, колег та суддів.

Майже через півроку, 26 липня, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відмовилася звільнити Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У посольстві США в Україні та "Transparency International" закликали Холодницького добровільно піти у відставку заради збереження репутації своєї установи У підсумку генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про винесення догани керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.