В'ятрович розповів, як в Україні зміниться концепція 8 березня

За словами історика, серед молодого покоління якоїсь ностальгії за такими святами, як 8 березня, немає.

Все більше українців розуміють, що загальних свят з країною-агресором в Україні бути не може, оскільки це є "послаблюючим" фактором, і готові відмовитися від святкування, наприклад, 8 березня.

Таку думку висловив директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович у чаті на "Главреді".

"Що стосується 8 березня, то я думаю, що українське суспільство готове відмовитися від традиції його святкування. Зокрема, тому, що все більше українців розуміє, що ми не можемо жити в одному ритмі з державою-агресором. Ця синхронність у святкуванні якихось дат з країною, яка намагається знищити нашу державу, є тим, що нас послаблює", - вважає В'ятрович.

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За його словами, серед молодого покоління якоїсь ностальгії за такими святами, як 8 березня, немає.

В'ятрович переконаний, що свято 8 березня змінить свій формат.

"Не кажу, що 8 березня взагалі зникне з календаря, але думаю, що зміниться його ідея і концепція. Ми будемо говорити не про міжнародний жіночий день, а про день боротьби за права жінок, що є важливим для українського суспільства. Очевидно, в такому новому форматі абсолютно зайвим буде вихідний день, який перетворює це свято на "день тортиків і букетиків", - уклав він.

Раніше Володимир В'ятрович розповів, куди діваються декомунізовані пам'ятники Володимиру Леніну.

"Немає якогось "кладовища". Насправді власниками демонтованих пам'ятників є місцеві громади, і саме вони вирішують, що робити з ними далі", – сказав він.

За його інформацією, частина з цих пам'яток зберігається на території окремих комунальних підприємств з тим, що, можливо, в майбутньому вони будуть передані в музеї, якщо вони мають якусь художню цінність. Інша частина пам'яток була переплавлена.

"А згодом, можливо, з них зроблять якісь інші пам'ятники", – додав він.