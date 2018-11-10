"Виглядає краще": сестра Балуха розповіла, як йому на новому місці

Сестра додала, що політв'язень мріє вийти на волю та обійняти матір.

Сестра українського політв'язня Володимира Балуха відвідала його в СІЗО анексованої Керчі 8 листопада.

Про його стан вона розповіла у коментарі Кримській правозахисній групі, що з'явився на офіційному сайті організації.

Сестра Надія розповіла, що Балух виглядає краще після припинення голодування.

«Володя худий, блідий, обличчя сіре, блиску в очах немає, але виглядає він краще, ніж в серпні, коли я його бачила востаннє», — сказала вона.

Додала, що політв'язень мріє вийти на волю та обійняти матір.

«Брат дуже хвилюється за нашу маму, він увесь час про неї запитував, просив допомагати і берегти. У неї високий тиск, задишка, ноги болять, вона майже не ходить, живе на таблетках. Вона дуже сумує за сином», — сказала Надія.

Побачення тривало близько півтори години в спецприміщенні для перемовин. Там встановлені п'ять кабін зі скляними стінками та телефонними слухавками, через які, за словами Надії, погано чути.

19 жовтня політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО до Керченської колонії.

Дружина українського політв'язня Володимира Балуха Наталія 17 жовтня вперше зустрілась з ним у СІЗО Сімферополя перед етапуванням в колонію.

9 жовтня український політв'язень Володимир Балух, незаконно засуджений в анексованому Криму, заявив про припинення голодування на час етапу.

Володимир Балух тримав голодування 206 днів, вживаючи тільки по кілька ложок вівсяного киселю, сухарі, воду та чай з медом.

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18 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що медики досі не оглянули політв’язня Володимира Балуха після того, як його побили у слідчому ізоляторі в анексованому Криму.

Також Денісова повідомила, що Балух попросив привести нотаріуса для оформлення заповіту.

6 вересня Росія направила до Європейського суду з прав людини інформацію про здоров’я чотирьох українських політв’язнів, зокрема Володимира Балуха. Водночас РФ заявила, що жоден з них нібито не голодує.

1 вересня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балух дуже погано почувається.

10 серпня мати Володимира Балуха відвідала його в ізоляторі тимчасового тримання у Криму. За словами матері, Володимир не розповідає їй про стан свого здоров’я, аби її не засмучувати.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомляв, що Балуха продовжують тримати у загальній камері. За його словами, Балуха потрібно перевести в камеру з двома ув’язненими

Володимир Балух оголосив голодування 19 березня на знак протесту проти сфабрикованої щодо нього справи. 9 жовтня український політв'язень Володимир Балух, незаконно засуджений в анексованому Криму, заявив про припинення голодування на час етапу.

Зазначимо, в Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 з яких перебувають на території Росії.

58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік.