Стан здоров'я Балуха після побиття в СІЗО надзвичайно тяжкий - омбудсмен

Омбудсмен Людмила Денісова просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново посприяти візиту лікарів до Балуха.

Стан здоров'я українського активіста Володимира Балуха значно погіршився і є надзвичайно тяжким.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Стан Володимира Балуха надзвичайно тяжкий. Після фізичного насильства адміністрацією пенітенціарної установи він отримав численні побої печінки, спини та голови. Це значно погіршило його стан здоров’я", - повідомила Денісова.

У цьому зв'язку вона звернулася до віце-президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньєра терміново сприяти візиту лікарів до Володимира.

"Навіть після моїх звернень до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової до цих пір йому не надано медичної допомоги. Уповноважений РФ не відреагувала і на мою пропозицію щодо відвідин Кирила Вишинського одночасно з моїм візитом до Володимира Балуха", - заявила Денісова.

"Володимиру зараз життєво необхідна кваліфікована медична допомога. Сподіваюся, що найближчим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста надішле до нього незалежних медичних працівників", - наголосила український омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Балуха вивели з камери СІЗО, сильно побили і погрожували знищити.

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Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу за ч.2 ст. 321 КК РФ (застосування насильства стосовно співробітника місця тримання під вартою у зв'язку зі здійсненням ним службової діяльності карається позбавленням волі на строк до п'яти років) стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

5 липня підконтрольний Росії так званий Роздольненський райсуд засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тис. рублів (близько 4 тис. ррн) за сукупністю двох кримінальних справ. Балух 19 березня 2018 року оголосив голодовку на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.