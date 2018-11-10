Правоохоронці викрили корупційну схему з розміщення парковок у Києві

Всіх учасників організованої злочинної групи затримано, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У столиці викрито чотирьох працівників комунального підприємства «Київтранспарксервіс», які систематично вимагали від підприємців хабарі за розміщення паркувальних майданчиків.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, чотирьох посадових осіб «Київтранспарксервісу» затримано під час отримання частини неправомірної вигоди за оформлення документів на право користування одним з паркувальних майданчиків.

У ході оперативних дій виявлено системність скоєння злочинів. Зловмисники організували схему вимагання та отримання від підприємців неправомірної вигоди за оформлення документації та укладання договорів на розміщення у Києві паркувальних майданчиків.

Наразі всіх учасників організованої злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Тривають слідчі дії.

У прес-службі КМДА не уточнили, коли саме були затримані посадовці.

Як повідомляв УНІАН, начальника управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ зловили на хабарі.