Начальника управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ зловили на хабарі

Фігурант підозрюється у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення щодо переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої.

Військові прокурори Київського гарнізону спільно з співробітниками "К" Служби безпеки України у м.Києві та Київській області затримали за отримання неправомірної вигоди начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України, яке підпорядковане безпосередньо Генеральному штабу Збройних сил України.

Читайте такожВ кабінеті одного з керівників столичної поліції знайшли понад $100 тисяч

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Вказаний "душпастир" наших військових вимагав та одержав 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення відповідними військовими службовими особами щодо переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої", - заявив він.

"Які "морально-психологічні" кадри- такі і сумні "здобутки" в протидії ПТСР (Посттравматичний стресовий розлад - УНІАН) та психологічних проблем серед наших військових", - додав Матіос.

Крім того, на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook повідомляється про затримання посадовця за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У Генштабі зазначили, що паралельно зі слідством "розпочато службове розслідування щодо встановлення причин та передумов скоєння правопорушення".

"У разі доведення вини військовослужбовця у встановленому законодавством порядку, військовослужбовця буде позбавлено військового звання та звільнено з військової служби", - пообіцяли у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада СБУ затримала на хабарі керівника львівського університету.