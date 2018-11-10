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У справі про напад на Гандзюк обшукували депутата Херсонської облради – адвокат

17:16, 10 листопада 2018
Суспільство
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У справі про напад на Гандзюк обшукували депутата Херсонської облради / фото УНІАН

В рамках розслідування нападу на активістку з Херсона Катерини Гандзюк співробітники Служби безпеки України обшукали квартиру депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького.

Про це у Facebook повідомив 10 листопада депутат Херсонської міськради Дмитро Ільченко.

"Співробітники СБУ увірвалися в квартиру депутата обласної ради Ставицького. Шукають докази його участі у вбивстві Катерини Гандзюк. Рішення суду немає. Документів у працівників СБУ немає. Що конкретно шукають – сказати відмовляються", – написав він.

Ільченко підтвердив користувачам, що на місці подій присутній в якості адвоката.

"Знайшли" мобільний телефон", – зазначив депутат міськради.

Пізніше Ільченко поінформував про завершення слідчих дій. Він попередив, що підписав документ про нерозголошення.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком більш ніж 30% тіла госпіталізували до місцевої лікарні. Пізніше її перевели на лікування до Київського міського опікового центру.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

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Правоохоронці встановили п'ятьох осіб, які об'єктивно підозрюються в організації та скоєнні злочину, і всім їм судом було обрано запобіжний захід. На сьогодні під вартою перебувають Сергій Торбін і Микита Грабчук, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

4 листопада Гандзюк померла. Того ж дня поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на активістку, на статтю «Закінчене вбивство».

5 листопада в МВС заявили про виконання поліцією всіх необхідних слідчих дій у справі Гандзюк і передачу кримінального провадження в СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

За інформацією генпрокурора Юрія Луценка, правоохоронці перевіряють 12 осіб на причетність до замовлення вбивства активістки.

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Теги: #обшуки#Херсон#Катерина Гандзюк