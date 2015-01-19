"Кіборг": У боях за Донецький аеропорт загинув військовий, ще 10 - поранені

У Донецькому аеропорті у боях з бойовиками загинув "кіборг".

Станом на 8.50 у Донецькому аеропорту триває бій. Наразі один український військовий загинув. Ще десятеро – поранені. Про це Громадському повідомив один із захисників аеропорту. Читайте такожУ Генштабі підтвердили відступ бойовиків від Донецького аеропорту Як повідомлялося, вчора з аеропорту вдалося евакуювати 14 бійців.

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