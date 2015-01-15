Комбат про бій в донецькому аеропорту: Інтенсивність вогню абсолютна, більше не буває

23:17, 15 січня 2015
Політика
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Попри вихваляння терористів і російських ЗМІ, аеропорт Донецька на цю мить залишається під українським контролем.

Facebook Юрий Йижакевич

Новий термінал українські "кіборги" не здали, йдеться в сюжеті ТСН.

За даними української військової розвідки, саме сьогодні ватажки донецьких бойовиків віддали наказ терористам зачистити аеоропорт. Для цього в районі аеродрому зосередили велику кількість штурмових груп і техніку, щоб створити кількаразову перевагу.

Керівники "ДНР" вже приготувалися святкувати перемогу. І навіть запросили спостерігачів ОБСЄ разом відсвяткувати розгром українського гарнізону.

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Російська пропаганда повідомила про захоплення бойовиками аеропорту, показавши при цьому сепаратистські прапори нібито над терміналом.

Але "кіборги" зіпсували всі ці плани. Захисники аеропорту вистояли у всіх штурмах, а надвечір перейшли в контратаку і відбили частину втрачених територій.

Нардеп Дмитро Тимчук каже, що основна проблема захисників аеродрому - навіть не ворог, а наказ командування дотримуватися перемир'я.

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Дехто з командирів артилерії ігнорує його і відкриває вогонь по нападниках бойовиків, інші ж на прохання "кіборгів" не реагують, посилаючись на керівництво.

"Почали викликати артилерію, нам кажуть - артилерія працювати не буде, тому що у нас перемир'я. Танки весь вечір, всю ніч нас добивали, добивали близько. Вранці штурм почався з піхоти і танків. Наші танки мовчать, немає танків", - розповів по телефону боєць 93-ї бригади.

Умови захисту вкрай складні, визнає очевидець.

"У нас просто протяги. Стіни завалені. Тримаємося. Зараз вже всі відступили в один зал, нас видавили. Стоїмо, кругову оборону тримаємо в одному залі", - розповів боєць.

Інтенсивність вогню в сьогоднішніх боях за аеропорт просто зашкалювала.

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"Просто пекло - це все, що я зараз можу вам сказати. Інтенсивність вогню абсолютна, більше не можна придумати. З усього, що можна, працюємо і ми, і вони", - розповів комбат "Чорний" з числа захисників аеродрому.

У штабі АТО згодом повідомили, що військові почали інтенсивно відбиватися. В хід пішла артилерія, на аеродром прибуло підкріплення.

Про здачу аеропорту навіть мови бути не може, стверджують військові.

Кілька комбатів в телефонній розмові зазначили, що подібні штурми їх підлеглі відбивали вже не раз. Щоправда, додають, що сьогодні атаки бойовиків були чи не найпотужніші за весь період оборони аеропорту.

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