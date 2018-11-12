Жителька Луцька через 5 років знайшла свого загубленого кота (відео)

Майже два тижні тому котика привезли до притулку цілою родиною. Сказали, що переїжджають і знесилену тварину лишили.

У Луцьку жінка знайшла свого кота, загубленого 5 років тому.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, худу та знесилену тварину принесли в притулок. Мовляв, родина переїжджає, і кіт їм більше не потрібний. Фото пухнастика в Інтернеті в групі загублених та знайдених тварин розмістила волонтерка.

Свого Макса впізнала лучанка, яка розшукувала його вже кілька років. Господарка повернення Макса називає дивом і показує світлини десятирічної давнини.

П’ять років тому тварину у невідомому напрямку вивіз вітчим дівчини, потім були довгі пошуки і кілька днів тому натрапила на пост у Facebook із фотографією свого вусаня.

Майже два тижні тому котика привезли до притулку цілою родиною. Сказали, що переїжджають і знесилену тварину лишили.