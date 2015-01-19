39 родинам героїв Небесної Сотні виділили земельні ділянки

Про це повідомляється на сайті Державного агентства земельних ресурсів України.

За даними територіальних органів Держземагентства, станом на січень 2015 року усього з клопотаннями на отримання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність звернулися члени 43 родин, котрі втратили близьких під час подій на Майдані.

«На сьогодні спеціалісти землевпорядної служби продовжують готувати земельні масиви, які можна буде використати для забезпечення наділами усіх захисників Батьківщини, у тому числі членів родин загиблих героїв Небесної Сотні, котрі виявлять бажання отримати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, садівництва, індивідуального дачного будівництва», - йдеться в повідомленні.

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За даними департаменту землеустрою, використання та охорони земель Держземагентства, на початок 2015 року загальна кількість громадян – членів родин, котрі втратили близьких під час подій на Майдані і мають право на безоплатне одержання земельних ділянок у власність із земель запасу сільгосппризначення державної власності, становить 145 осіб.

Найбільше таких громадян у Львівській (45 осіб) та Київській (22 особи) областях.

На сьогодні територіальні органи земельних ресурсів уже прийняли 16 рішень про надання у власність земельних ділянок громадянам – членам родин, котрі втратили близьких під час подій на Майдані.

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Раніше також повідомлялося, що восени минулого року Головне управління Держземагентства у Дніпропетровській області затвердило проект землеустрою щодо виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства батьку героя Небесної Сотні Сергія Нігояна, який загинув на Майдані 22 січня 2014 року. Земельну ділянку виділено у рідному селі Сергія на території Березанівської сільської ради Солонянського району, зазначили в Держземагентстві.