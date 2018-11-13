Поліція відкрила кримінальну справу через відсутність опалення у Кривому Розі

Поліція розслідуватиме справу як службову недбалість

Поліція відкрила кримінальну справу за зрив початку опалювального сезону в Кривому Розі, що призвело до протестів у місті.

Про це повідомляє прес-служба відомства в Дніпропетровській області.

"Дії посадових осіб, які не прийняли рішення про подачу газу на котельні міста, поліція розслідуватиме як службову недбалість", - уточнили правоохоронці.

Справу відкрито за ч. 2 ст. 367 КК україни - "службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки". Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує від двох до п'яти років тюремного терміну.

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Як відомо, 10 листопада в прес-службі ДП «Криворізька теплоцентраль», яким НАК «Нафтогаз України» не виділила ліміти на газ через борги минулих років, заявили, що готові розпочати опалювальний сезон у повному обсязі, проте «Криворіжгаз» «блокує постачання газу».

Вночі, 11 листопада, «Криворізька теплоцентраль» запустила на повну потужність чотири котельні з шести. На підприємстві зазначили, що ризик втручання «Криворіжгазу» в роботу котелень «Криворізької теплоцентралі» залишався.

Вчора вранці під стінами офісу «Криворіжгазу» зібралися люди і вимагали дати газ місту і, зокрема, котельням «Криворіжтеплоцентралі».

Також через відсутність тепла 12 листопада в частині шкіл і дитсадків Кривого Рогу почалися вимушені канікули.