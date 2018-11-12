Кривий Ріг без опалення: містяни заблокували роботу "Криворіжгазу", під будівлею палять шини (фото)

Керівництво підприємства, побоюючись за життя і здоров'я своїх співробітників, прийняло рішення не виводити їх сьогодні на роботу.

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області керівництво ПАТ «Криворіжгаз» не вивело сьогодні своїх співробітників на роботу через блокування підприємства невідомими особами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Криворіжгазу», зранку в понеділок, 12 листопада, на підприємство прориваються невідомі особи.

«Керівництво підприємства, побоюючись за життя і здоров'я своїх співробітників, прийняло рішення не виводити їх на роботу», - повідомили на підприємстві.

Як повідомляє місцевий портал "0564", сьогодні, 12 листопада, проходить мітинг протесту під адмінбудівлею підприємства "Криворіжгаз".

До присутніх не вийшли керівники підприємства, чергова повідомила, що сьогодні понеділок і "нікого з начальства немає" .

Як відомо, 10 листопада у прес-службі ДП «Криворізька теплоцентраль», якому НАК «Нафтогаз України» не виділила ліміти на газ через борги минулих років, заявили, що готові розпочати опалювальний сезон у повному обсязі, однак «Криворіжгаз» «блокує постачання газу».

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Вночі 11 листопада «Криворізька теплоцентраль» запустила на повну потужність чотири котельні із шести. На підприємстві зазначили, що ризик втручання «Криворіжгаз» у роботу котелень «Криворізької теплоцентралі» залишався.

Сьогодні вранці під стінами офісу «Криворіжгазу» зібралися люди і вимагати дати газ місту й, зокрема, котельням «Криворіжтеплоцентралі».

Також через відсутність тепла 12 листопада в частині шкіл і дитсадків Кривого Рогу почалися вимушені канікули.