У Смілі оголосили НС через відсутність тепла - місцеві жителі перекрили дороги (відео)

У квартирах жителів Сміли похолоднішало до 14 градусів тепла.

У Смілі Черкаської області оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення.

80-тисячний райцентр на Черкащині вже кілька днів без тепла, йдеться в сюжеті ТСН.

В місті майже не працюють дитсадочки і школи. У лікарнях проводять лише термінові операції. У квартирах містян похолоднішало до 14 градусів тепла.

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Місцеві жителі перекрили траси на виїзді з міста через затримання підключення опалювання. Пропускають лише рейсові автобуси та карети "швидкої".

Уже два роки підряд у Смілі затримують постачання тепла. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству, передає "Українська правда".

У НАК "Нафтогазі" причиною відсутності опалення в Смілі назвали "бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника".

Як повідомляв УНІАН, поліція відкрила кримінальну справу за зрив початку опалювального сезону в Кривому Розі, що призвело до протестів у місті.