УПЦ МП не братиме участі у створенні автокефальної церкви

У Московському патріархаті заявляють, що звернення вірян УПЦ МП до вселенського патріарха із закликом «не узаконювати розкол під приводом створення автокефалії так і залишилися без уваги».

Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату вважає процес надання Вселенським патріархатом томосу про автокефалію нав’язаним ззовні і таким, що посилить конфлікти серед народу України.

Про це йдеться у постанові собору єпископів Української православної церкви МП від 13 листопада.

У Московському патріархаті вважають "неприпустимим незаконне втручання Константинопольського патріархату у внутрішні справи іншої помісної церкви та намагання вирішувати українське церковне питання за участі державної влади і розкольників, ігноруючи голос канонічної Української православної церкви".

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Вони заявляють, що звернення вірян УПЦ МП до вселенського патріарха із закликом "не узаконювати розкол під приводом створення автокефалії так і залишилися без уваги".

Собор єпископів УПЦ МП наголошує, що "процес надання так званого томосу про автокефалію є штучним, нав’язаним ззовні, не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України".

"За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим", – зазначається в заяві.

Московський патріархат закликає Вселенський патріархат "виправити свої дії".

Крім того, Собор єпископів УПЦ МП закликав митрополита Онуфрія звернутися до предстоятелів помісних православних церков з приводу кризової ситуації, що склалася в церковному житті України внаслідок "незаконного" втручання Константинопольського патріархату.

Раніше УНІАН повідомляв, що собор єпископів УПЦ МП не визнав рішення Константинополя щодо продовження процедури надання автокефалії церкві України і заявив про припинення євхаристичного спілкування з Константинопольським Патріархатом.