УПЦ Московського патріархату заявила про припинення відносин з Константинополем

Собор єпископів УПЦ МП звинуватив Константинопольський Патріархат у "церковному розколі".

Собор єпископів УПЦ МП не визнав рішення Константинополя щодо продовження процедури надання автокефалії церкві України і заявив про припинення євхаристичного спілкування з Константинопольським Патріархатом.

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Про це йдеться у Постанові Собору від 13 листопада 2018 року.

«Собор єпископів Української Православної Церкви вважає, що рішення Священного Синоду Константинопольського Патріархату від 11 жовтня 2018 року стосовно українського церковного питання є недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили», - вказано у постанові.

В УПЦ Московського патріархату постановили, що рішення про встановлення юрисдикції Константинопольського Патріархату на території України є «наслідком спекулятивного трактування церковної історії».

«Рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон із лідерів розколу (предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ Філарета та Макарія - ред.) та визнання дійсності псевдохіротоній, які були звершені ними під час перебування в розколі, є наслідком спотвореного тлумачення православних канонів. Історія Православної Церкви не знає випадків подолання розколу шляхом його простої легалізації, – йдеться в постанові.

«Прийнявши такі антиканонічні рішення, визнавши розкольників у сущому сані, Константинопольський Патріархат, згідно з церковними правилами, сам став на шлях розколу. У зв’язку з цим, євхаристичне спілкування Української Православної Церкви з Константинопольським Патріархатом на даний час є неможливим і припиняється», - підсумували в УПЦ МП.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня, за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічний статус предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.