У Харкові невідомі застрелили адвоката – джерело

У Харкові невідомі застрелили адвоката Олександра Грузкова.

Як повідомило кореспондентові УНІАН джерело у правоохоронних органах, убивство сталося сьогодні, 19 січня, близько 19:40.

За відомостями джерела, чоловік припаркував автомобіль і повертався до під’їзду будинку по вулиці Чічібабіна, 1, де проживав. Біля під’їзду в нього вистрілили кілька разів. За попередньою інформацією, чоловік отримав 3-4 вогнепальних поранення, внаслідок яких помер на місці.

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«Дуже схоже на замовне вбивство», - наголосив співрозмовник агентства, зауваживши, що Грузков також останнім часом займався бізнесом.

Зараз на місці вбивства працюють правоохоронці. Подробиці з’ясовуються.